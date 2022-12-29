Марокко продлило режим чрезвычайного санитарного положения

Власти Марокко в четверг продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению пандемии коронавируса, до 31 января 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство на заседании в четверг приняло решение продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения на всей территории страны до 31 января 2023 года в рамках усилий по пресечению распространения пандемии коронавируса", - отмечается в коммюнике кабмина.

Режим санитарного ЧП продлен на всей национальной территории для того, чтобы государственные органы продолжали обеспечивать эффективность и результативность мер, принимаемых для борьбы с распространением пандемии.

Как ранее подчеркнули в правительстве, режим санитарного ЧП "представляет собой правовую основу для принятия всех необходимых мер для борьбы с любым негативным развитием пандемии".