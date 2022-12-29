У берегов Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в четверг у берегов Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 7 км к юго-востоку от населенного пункта Пондагуитан, в котором проживают около 2,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 131 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.