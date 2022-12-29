https://news.day.az/world/1524262.html Чавушоглу обсудил с главой МИД Франции беспорядки, совершенные PKK
Чавушоглу обсудил с главой МИД Франции беспорядки, совершенные PKK
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечено, что в ходе беседы обсуждались события, приведшие к насилию после нападения, совершенного одним французом в Париже 23 декабря.
Чавушоглу подчеркнул, что, таким образом, Франция увидела истинное лицо французских террористических организаций, отметил, что нельзя допускать черную пропаганду, развернутую против Турции PKK/PYD/YPG под предлогом нападений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре