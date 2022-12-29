Чавушоглу обсудил с главой МИД Франции беспорядки, совершенные PKK

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечено, что в ходе беседы обсуждались события, приведшие к насилию после нападения, совершенного одним французом в Париже 23 декабря.

Чавушоглу подчеркнул, что, таким образом, Франция увидела истинное лицо французских террористических организаций, отметил, что нельзя допускать черную пропаганду, развернутую против Турции PKK/PYD/YPG под предлогом нападений.