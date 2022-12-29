Противники Нетаньяху собрались на митинг протеста

Противники нового правительства Израиля, которое возглавит лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, устроили в четверг акцию протеста возле здания Кнессета (парламент) в Иерусалиме, где в эти часы должно состояться приведение нового кабмина к присяге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, на митинг вышли уже около тысячи человек. Среди участников акции замечены депутаты Кнессета от оппозиционных партий, отмечает газета.

Участники акции - сторонники левых и центристских политических сил - скандируют лозунги против расизма и коррупции, призывают к миру и обещают "покончить со тьмой", передает The Times of Israel. По мнению некоторых протестующих, Нетаньяху и его партнер по коалиции, лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир "уничтожают демократию" в Израиле, отмечает издание.

В Кнессете в четверг проходит внеочередное заседание, в ходе которого депутаты уже избрали нового спикера и проголосуют за доверие созданному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху по итогам состоявшихся 1 ноября выборов правительству, после чего запланировано приведение министров и нового премьер-министра к присяге.