Чехия инициировала обсуждение ситуации с ковидом в Китае

Чехия, выполняющая до 31 декабря обязанности государства - председателя Евросоюза, инициировала в четверг на уровне Европейской комиссии по вопросам медицинской безопасности обсуждение ситуации с распространением коронавируса в Китае передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В состав Еврокомиссии по вопросам медицинской безопасности входят представители Минздравов всех государств ЕС. Обсуждаются, согласно агентству, меры, которые могут быть приняты в сообществе для предотвращения переноса коронавирусной инфекции от прибывающих из Китая. Чешское председательство намерено проконсультироваться о возможном принятии новых ограничений со Швецией, к которой с 1 января на полгода переходят обязанности страны - председателя ЕС.

Италия, согласно ČTK, настаивает на временном введении в сообществе обязанности проводить ПЦР-тесты на ковид прибывающим из Китая. Эта страна со среды ввела такую меру в связи с выявлением большого количества заразившихся коронавирусом среди пассажиров авиарейса, прибывшего из КНР в Мила