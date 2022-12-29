Парламент Ирана не будет обсуждать новый закон о хиджабе.

Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель парламентского комитета по культуре Ахмад Растине.

Отметим, ранее член комитета по культуре парламента Ирана Хосейн Джалали выступил с предложением изменить подход к ношению хиджаба, а также заблокировать банковские счета женщин, не носящих хиджаб. Его слова были истолкованы так, будто комитет по культуре парламента Ирана собирается рассматривать новый законопроект о хиджабе.