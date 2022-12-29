В Швеции установили рекорд года по количеству пациентов с COVID-19

В настоящее время 2 179 пациентов проходят лечение от COVID-19 в больницах Швеции. Это новый рекорд 2022 года, сообщает в четверг управление здравоохранения королевства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ранее считалось, что пик пандемии в 2022 году пришелся на один из дней января. Тогда одновременно стационарную помощь, включая реанимацию, получали 2 138 человек.

Рекорд за все время пандемии был установлен в один из январских дней 2021 года. Тогда в госпиталях лечились 2 972 заразившихся ковидом. В настоящее время количество шведов с COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии, значительно меньше. По последним данным, сейчас в реанимационных отделениях находятся 48 пациентов. Рекорд по этому показателю - 557 человек - был зарегистрирован в один из апрельских дней 2020 года.