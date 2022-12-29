Полиция Таиланда заплатит за видео с самыми смешными и страшными ДТП

В рамках ежегодной кампании по безопасности дорожного движения полиция Таиланда вводит альтернативный способ для уменьшения аварийности на дорогах. Правоохранители разыграют денежные призы в размере 10 тысяч бат (21 тысяча рублей) за видео с самыми страшными и смешными ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В материале сказано, что эта мера вводится в преддверии "семи опасных дней" - предновогодней недели, во время которой полиция каждый год регистрирует наибольшее количество ДТП. Стражи порядка считают, что специальная плата будет стимулировать водителей снимать нарушения на камеру, а это, в свою очередь, замотивирует потенциальных нарушителей на более аккуратную езду.

Часть граждан Таиланда раскритиковали инициативу, считая, что деньги будут побуждать людей выполнять трюки и устраивать аварии с целью заработать.