Описаны последствия банкротства Twitter при Илоне Маске

В случае начала процедуры банкротства Twitter ее нынешний глава Илон Маск может потерять контроль над компанией, но сократить банковский долг соцсети на $13 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При реорганизации кредиторы имеют рычаги воздействия, чтобы потребовать смены руководства, а в качестве альтернативы активы компании могут быть проданы новому покупателю, сообщил профессор права Брук Готберг из Университета Бригама Янга.

"Компании нередко проходят смену руководства во время банкротства либо в ответ на требования обеспеченного кредитора, либо просто для повышения доверия к процессу", - пояснил он.

Специалисты также рассказали изданию, что в случае банкротства приоритет отдается тем, у кого есть обеспеченный долг компании, то есть банкам, и отодвигает тех, кто владеет акциями, в конец.

"Держатели акций, включая Маска, могут потерять стоимость своего капитала, если они не найдут способы его сохранить", - заключил Джозеф Молдован, руководитель отдела реструктуризаций в юридической фирме Morrison Cohen LLP.