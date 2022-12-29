На границе Турции и Грузии образовались очереди из желающих купить смартфоны

C 1 января в Турции более чем в два раза возрастёт налог на регистрацию ввезённого из-за границы смартфона - с 2732 лир до 6091 лиры. В связи с этим на границе Турции и Грузии образовались очереди из желающих затариться смартфонами перед Новым годом, передает Day.Az со ссылкой на Hürriyet.

Из-за налога смартфоны в Турции стоят заметно дороже соседних стран, а если ввезти устройство из-за границы и не заплатить пошлину, то аппарат через несколько месяцев перестанет подключаться к сетям турецких операторов.