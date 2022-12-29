Кадыров отжался 35 раз в ответ на вопрос журналистов

На прямой линии с жителями Чечни главе республики Рамзану Кадырову задали вопрос о состоянии его здоровья. По завершении конференции господин Кадыров отжался 35 раз, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

"Я абсолютно здоров. Каждый день тренируюсь, плаваю. После нашего эфира я покажу, что спортивно готов, если нужно",- сказал в ходе прямой линии глава Чечни.

Он сообщил, что несколько дней назад проверял сосуды, сердце, легкие, "все было чисто". Рамзан Кадыров каждые три месяца сдает анализы, проводит полное обследование, диагностику. "Они (врачи.- "Ъ") говорят, что я абсолютно здоров. Поэтому кто хочет, чтобы мы болели, мы назло им здоровы",- заявил глава республики.

Он отметил, что вопросы по поводу его здоровья могли возникнуть из-за видео из Дагестана, где он выходит их машины, и ему помогает помощник.