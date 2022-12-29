Хулуси Акар о планах Турции в Сирии

Турция не собирается предпринимать враждебные действия против народа Сирии. О планах Анкары на сирийском направлении рассказал глава турецкого Минобороны Хулуси Акар по итогам состоявшихся 28 декабря в Москве переговоров с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Особо хочу подчеркнуть, что не может быть и речи о том, чтобы мы предприняли какие-либо шаги против проживающих в Турции и Сирии наших [сирийских] братьев. Мы никогда не совершали действий, которые создавали бы для них сложности, и не будем предпринимать их в дальнейшем. Все должны знать об этом и действовать исходя из нашей позиции", - заявил глава турецкой армии.