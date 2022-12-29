США и Израиль будут противостоять угрозам со стороны Ирана

Администрация Соединенных Штатов настроена на взаимодействие с новым правительством Израиля по ликвидации угроз со стороны Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента США Джо Байдена от пресс-службы Белого дома.

"Я рассчитываю на сотрудничество с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху, который на протяжении десятилетий является моим другом, с тем, чтобы совместно реагировать на многочисленные вызовы, с которыми сталкиваются Израиль и Ближний Восток, в том числе угрозы со стороны Ирана", - говорится в заявлении американского лидера.

По словам Байдена, Штаты стремятся обеспечить на Ближнем Востоке "интеграцию, процветание и безопасность". Он заверил, что его администрация содействует миру "между израильтянами и палестинцами" и намерена продолжить эту работу с новым правительством Израиля под руководством Нетаньяху.