Франция вооружает Литву

Франция и Литва подписали соглашение о поставке 18 самоходных гаубиц Caesar.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в Twitter министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню после встречи с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.

"В рамках визита министра Анушаускаса между литовским военным ведомством и французской компанией Nexter был подписан контракт на поставку 18 самоходных гаубиц Caesar", - написал Лекорню.

Он также отметил, что состоявшийся визит позволил обеспечить дальнейшее укрепление франко-литовских отношений в вопросах обороны.

Отметим, что САУ Caesar имеют калибр 155 мм, производятся французской компанией Nexter. Дальность ее стрельбы составляет от 4,5 до 42 км. Скорострельность - шесть выстрелов в минуту.