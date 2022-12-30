https://news.day.az/world/1524328.html В проливе Дарданеллы приостановили судоходство
В проливе Дарданеллы приостановили судоходство
Судоходство в Дарданеллах временно приостановлено в обе стороны из-за сильного тумана. Об этом сообщило в пятницу управление контроля судоходства в проливе, соединяющем Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор - с Черным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Судоходство в Дарданеллах прекращено в обе стороны. Об этом по рации предупреждены все суда, следующие с севера и юга в пролив. Судоходство будет возобновлено после того, как туман рассеется", - говорится в сообщении.
Дарданеллы в сутки в среднем проходят свыше 100 судов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре