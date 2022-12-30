В проливе Дарданеллы приостановили судоходство

Судоходство в Дарданеллах временно приостановлено в обе стороны из-за сильного тумана. Об этом сообщило в пятницу управление контроля судоходства в проливе, соединяющем Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор - с Черным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Судоходство в Дарданеллах прекращено в обе стороны. Об этом по рации предупреждены все суда, следующие с севера и юга в пролив. Судоходство будет возобновлено после того, как туман рассеется", - говорится в сообщении.

Дарданеллы в сутки в среднем проходят свыше 100 судов.