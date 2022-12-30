Волна вандализма вспыхнула в Боливии
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Волна вандализма на востоке Боливии после задержания оппозиционного губернатора.

Волна актов вандализма вспыхнула вчера днём на востоке Боливии, где губернатор департамента Санта-Крус и главный оппонент действующих властей Луис Фернандо Камачо был задержан  в рамках расследования государственного переворота 2019 года.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

<