https://news.day.az/world/1524361.html Волна вандализма вспыхнула в Боливии - ВИДЕО
Волна вандализма вспыхнула в Боливии - ВИДЕО
Волна вандализма на востоке Боливии после задержания оппозиционного губернатора.
Волна актов вандализма вспыхнула вчера днём на востоке Боливии, где губернатор департамента Санта-Крус и главный оппонент действующих властей Луис Фернандо Камачо был задержан в рамках расследования государственного переворота 2019 года.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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