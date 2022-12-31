Опустевшие города Японии начали занимать медведи

Смену среды обитания медведей в Японии зафиксировали местные власти в ряде регионов страны, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна. Отмечается, что из-за этого явления чиновники в некоторых районах увеличивают квоты на охоту на этих животных. Согласно действующим правилам, ежегодная охотничья квота должна составлять примерно 12% от расчетного размера популяции.

При этом азиатские черные медведи считаются видом, который находится под угрозой исчезновения, потому местные власти будут вынуждены искать способы сосуществования с "городскими" хищниками. Этот вид практически полностью исчез с региона Кюсю.

С апреля по сентябрь в префектуре Мияги зафиксировали пять случаев нападения медведей на людей, в результате которых пострадали семь человек. Это самое большое значение этого показателя с 2001 года, когда местные власти начали собирать такую статистику. По данным министерства окружающей среды во всей Японии в 2020 году зафиксировано 28 нападений, тогда как за 2016 год таких набралось лишь 12 таких случаев.

По данным профессора экологии животных Токийского сельскохозяйственного университета Кодзи Ямадзаки, за последнее десятилетие в сельских районах и у подножий гор в пригородах значительно сократилось количество местных жителей, из-за чего эти места заросли дикой растительностью. Он отмечает, что это явление привело к расширению зоны обитания медведей.

В рамках изучения этого вопроса Ямадзаки выяснил, что это расширение зоны обитания началось примерно в 2016 году. "Снижение активности человека постепенно сузило сатояма - "буферные зоны", которые поддерживали симбиотические отношения между людьми и медведями", - пояснил он.

По его словам, количество особей этого вида в префектуре Мияги в 2021 году достигло отметки в 3 600, что более чем вдвое превышает показатель 2014 года. В связи с этим он предлагает устанавливать конкретный размер квоты на уровне регионов, что позволило бы исходить из сложившейся ситуации. При этом Ямадзаки подчеркнул, что найденных в городе медведей стоит детальнее изучать, чтобы попытаться понять, какие из них чаще других забредают в населенные пункты.

"Депопуляция и другие социальные факторы заставляют их проникать в городские районы, и это невозможно остановить. Мы должны сперва изучить медведей, а затем придумывать контрмеры", - заключил профессор.