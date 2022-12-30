Экоактивисты повредили снегогенераторы в Альпах

Экоактивисты повредили снежные пушки на горнолыжном курорте во французских Альпах, протестуя против производства снега, на которое уходят огромные объемы воды. Об этом в пятницу сообщила газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники горнолыжного курорта в коммуне Ле-Же в регионе Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке Франции обнаружили, что провода на двух снегогенераторах были повреждены, а сами устройства исписаны граффити. Отмечается, что среди рисунков были, в частности, песочные часы в круге, который используют сторонники движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания").

По словам технического директора курорта Жерома Скарабелли, в этом году "выпало недостаточное количество снега", и экоактивисты подвергают сотрудников курорта критике за его производство. О сбоях в работе курорта не сообщается.

Согласно информации издания, половина горнолыжных трасс в стране закрыта из-за теплой погоды, а те, что функционируют, из-за недостатка снега все больше вынуждены полагаться на снежные пушки, потребляющие большие объемы воды. Так, например, чтобы покрыть около 4 тыс. кв. м искусственным снегом слоем в 30 см требуется 900 тыс. литров воды.