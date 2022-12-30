2022 год оказался самым жарким в истории этой страны

2022 год оказался для Великобритании самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные метеорологического бюро страны, передает Day.Az.

По данным синоптиков, с 2003 года в стране зафиксировали 10 самых теплых лет в истории. Все четыре сезона 2022 года оказались в первой десятке рейтинга, год назвали самым теплым за 139 лет. В этот раз температура превысила рекорд 2014 года, когда значение находилось на уровне 9,8 градуса Цельсия.

Одной из причин рекордных показателей назвали изменение климата. "Такой теплый год соответствует реальным последствиям, которые мы ожидаем в результате антропогенного изменения климата. Хотя это не означает, что каждый год будет самым теплым, вероятность более жарких лет в ближайшие десятилетия увеличивается", - заявили в бюро.