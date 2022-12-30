В Японии зарегистрировали рекордную суточную смертность от COVID

Министерство здравоохранения Японии за сутки зафиксировало 420 смертей от последствий заболевания COVID-19, что является рекордным количеством за все время пандемии в этой стране, сообщает в пятницу Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Предыдущий суточный рекорд смертности был установлен накануне, тогда скончались 415 человек.

Эксперты отмечают, что причина такого резкого роста смертей неизвестна, но может быть связана с ухудшением протекания хронических заболеваний у пациентов старшего поколения.

В августе, на пике прежней волны COVID-19, суточные показатели смертельных исходов в Японии превышали 300.

Тем временем с пятниц, японские власти будут требовать наличие теста COVID-19 у всех людей, прибывающих из материкового Китая, поскольку там наблюдается вспышка случаев коронавируса. Тех, у кого тест покажет положительный результат, разместят в специально отведенных для этого объектах на неделю.

Ранее в этом году в Японии перестали требовать тест на коронавирус для приезжающих в страну, если они сделали не менее трех прививок. В этом году впервые с 2020 года праздники в Японии проходят без ограничительных мер, не считая только рекомендаций носить маски и тестирования на вирус. Однако последнее время в стране каждые сутки выявляют около 200 тыс. случаев инфицирования или даже больше, отмечает AP.

За все время пандемии COVID-19 в Японии зафиксировали более 29,1 млн случаев коронавируса, а примерно 56,9 тыс. человек скончались от последствий заболевания.

В декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.