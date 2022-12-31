https://news.day.az/world/1524529.html Илон Маск поздравил SpaceX с рекордным запуском - ВИДЕО
Илон Маск поздравил SpaceX с рекордным запуском - ВИДЕО
Бизнесмен и изобретатель Илон Маск поздравил компанию SpaceX с рекордным запуском. Миллиардер опубликовал пост в соцсети Twitter и приложил видео с успешным стартом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"61 пуск в 2022 году. Поздравляю SpaceX!" - добавил Маск.
Однако этим компания не ограничится. Предварительно на 2023 год намечено более 100 стартов.
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