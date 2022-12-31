Дома европейцев попробуют отапливать серверами

Компьютерное оборудование, используемое в европейских дата-центрах IT-компаний, в условиях энергетического кризиса в Европе попробуют задействовать для отопления домов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как пишет The Wall Street Journal, власти европейских стран оказывают давление на владельцев дата-центров, являющихся крупнейшими потребителями электричества. Чиновники стремятся выйти из ситуации, в которой выделяемое десятками тысяч серверов тепло просто "выбрасывается", в то время как могло бы использоваться для отопления.

В уходящем году Amazon, Apple и Microsoft начали подключать - или объявили о планах подключить - свои центры обработки данных (ЦОД) в Ирландии, Дании и Финляндии к локальным системам отопления. В Google заявили, что рассматривают варианты использования тепла, образующегося в результате работы серверов.

Один подобный проект уже реализован. В 2020 году компания Meta запустила его в датском Оденсе. Сейчас его расширяют, чтобы со следующего года отапливать образующимся при работе социальных сетей теплом до 11 000 домов.

Уже активно отапливают дома серверами в Нидерландах. По данным национальной ассоциации владельцев дата-центров, тепло жителям страны поставляют уже 10 ЦОДов.

Издание отмечает, что заинтересованность у IT-компаний в таких инициативах возникла в результате взлета цен, вызванного резким сокращением поставок газа из РФ. Раньше вкладываться в дорогостоящие системы рекуперации тепла было невыгодно. А европейских политиков к борьбе за каждый джоуль тепла подталкивают недовольные граждане.