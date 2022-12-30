Страшное ДТП в Башкирии, есть погибшие и пострадавшие

Два человека погибли, еще четверо пострадали в автомобильной аварии под городом Салаватом в Башкирии. Данные предварительные. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации ведомства, около 10:00 на 161-м км дороги Уфа - Оренбург столкнулись Lada Granta, Skoda Octavia и Lada Priora. Все погибшие и пострадавшие - взрослые.

Движение на трассе продолжается в штатном режиме.