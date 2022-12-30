https://news.day.az/world/1524546.html Страшное ДТП в Башкирии, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО
Страшное ДТП в Башкирии, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО
Два человека погибли, еще четверо пострадали в автомобильной аварии под городом Салаватом в Башкирии. Данные предварительные. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По информации ведомства, около 10:00 на 161-м км дороги Уфа - Оренбург столкнулись Lada Granta, Skoda Octavia и Lada Priora. Все погибшие и пострадавшие - взрослые.
Движение на трассе продолжается в штатном режиме.
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