В бундестаге критически оценили состояние вооруженных сил ФРГ

Уполномоченный бундестага (парламента ФРГ) по вопросам обороны Ева Хегль критически оценила состояние бундесвера, заявив, что немецким вооруженным силам не хватает оснащения. Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У Бундесвера слишком мало практически всего, что только можно", - сказала Хегль.

Это касается как личного снаряжения, такого как шлемы, рюкзаки, бронежилеты, так и оборудования и техники.

Представитель бундестага также отметила, что ситуация со снаряжением германской армии сейчас хуже, чем до начала специальной военной операции. Для восстановления боеспособности бундесвера требуется улучшить оснащение солдат.