Цены на жилую недвижимость в Великобритании продолжают падать на протяжении четырех месяцев подряд. Об этом 30 декабря сообщила газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Это самое долгое падение с 2008 года, отмечает издание. Кроме того, зафиксирован самый низкий ежегодный рост цен на жилье с середины 2020 года во всех регионах страны.

За последний месяц средняя цена на жилье упала на 0,1%, до £262 068 ($316 167). Все по сравнению с августом цены упали на 2,5% с учетом сезонности.

Годовой темп роста в декабре опустился до 2,8%, притом что в ноябре он составлял 4,4%.

"Падение цен на жилье неудивительно, учитывая резкий рост стоимости жизни и особенно процентных ставок. Цены могут снизиться еще больше, так как опасения по поводу гарантий занятости возрастают, а неопределенность сохранится до тех пор, пока платежи по ипотечным кредитам не стабилизируются", - заявил агент по недвижимости Джереми Лиф.