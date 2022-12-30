В ресторане в турецком городе Айдын прозвучал взрыв, в результате чего, согласно предварительной информации, погибли 7 человек. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Губернатор Айдына Гусейн Аксой сообщил, что 7 человек погибли, по предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего в ресторане в районе Назилли", - рассказали на телеканале.

Уточняется, что, по предварительным сведениям, четыре человека ранены.