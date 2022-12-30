https://news.day.az/world/1524612.html Взрыва в ресторане в Турции, много погибших - ФОТО
Взрыва в ресторане в Турции, много погибших - ФОТО
В ресторане в турецком городе Айдын прозвучал взрыв, в результате чего, согласно предварительной информации, погибли 7 человек. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Губернатор Айдына Гусейн Аксой сообщил, что 7 человек погибли, по предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего в ресторане в районе Назилли", - рассказали на телеканале.
Уточняется, что, по предварительным сведениям, четыре человека ранены.
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