В Измире обрушился кран,
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В ходе строительства отеля в районе Борнова турецкой провинции Измир обрушился кран.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNNTürk, в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

На место происшествия направлены бригады скорой помощи и спасатели.