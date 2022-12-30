https://news.day.az/world/1524646.html В Измире обрушился кран, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО
В Измире обрушился кран, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО
В ходе строительства отеля в районе Борнова турецкой провинции Измир обрушился кран.
Как передает Day.Az со ссылкой на CNNTürk, в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.
На место происшествия направлены бригады скорой помощи и спасатели.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре