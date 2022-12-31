МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявили, что в пятницу, 30 декабря, слышали рядом с этим объектом взрывы.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте агентства.

Как говорится в заявлении МАГАТЭ, эти взрывы, "по-видимому, исходили с расстояния в несколько сотен метров" от станции, "в районе водного канала", который соединяет близлежащую Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр.

Также в агентстве указали, что с ноября они не фиксировали обстрелов самой площадки ЗАЭС.

В МАГАТЭ добавили, что вечером 29 декабря пришлось отключить резервную линию электропередачи в станции, поскольку она оказалась повреждена в результате артобстрела.