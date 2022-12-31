https://news.day.az/world/1524690.html Маск стал первым человеком в мире, потерявшим 200 млрд евро
Маск стал первым человеком в мире, потерявшим 200 млрд евро
Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком, потерявшим 200 миллиардов евро.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило агентство Bloomberg.
Акции компании "Tesla" в последние недели рухнули.
Именно по этой причине миллиардер понес огромные убытки.
Напомним, несколько дней назад Маск заявил, что может приостановить продажу акций "Tesla" на два года.
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