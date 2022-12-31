Маск стал первым человеком в мире, потерявшим 200 млрд евро

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком, потерявшим 200 миллиардов евро.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило агентство Bloomberg.

Акции компании "Tesla" в последние недели рухнули.

Именно по этой причине миллиардер понес огромные убытки.

Напомним, несколько дней назад Маск заявил, что может приостановить продажу акций "Tesla" на два года.