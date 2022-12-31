Крупное ДТП в Индии

В индийском штате Гуджарат столкнулись автобус и внедорожник, в аварии погибли 9 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал NDTV, пассажирский автобус ехал из города Сурат и на автомагистрали № 48 врезался в автомобиль Toyota Fortuner. В результате аварии погибли восемь пассажиров и водитель автобуса. Еще 28 человек получили травмы. О пострадавших в Toyota не сообщается.

Отмечается, что, по предварительным данным, причиной аварии стал сердечный приступ у водителя автобуса.