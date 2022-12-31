Евросоюз выделит Молдавии финансовую помощь на 250 миллионов евро

Евросоюз в 2023 году направит Молдавии пакет макрофинансовой помощи размером 250 миллионов евро, заявили в представительстве ЕС.

Как уточняется, до 170 миллионов евро будет вложено в энергетику, транспорт и медицину республики.

Согласно заявлению, Брюссель намерен продолжать поддерживать "проевропейские устремления" Кишинева.

Молдавию охватили антиправительственные митинги на фоне энергокризиса и подорожания топлива. Граждане недовольны резким ростом цен на газ и продовольствие, рекордной инфляцией и неудовлетворительным уровнем жизни.

В апреле была создана "Платформа поддержки Молдавии", к ней присоединились 36 государств-доноров и 9 международных организаций, пообещавшие выделить стране 695 миллионов евро в виде грантов, кредитов и гуманитарной помощи.

Как сообщили в минфине республики, в уходящем году молдавский бюджет получил около 671 миллиона евро в рамках этой структуры. Основными источниками средств стали МВФ, Всемирный банк, Еврокомиссия, а среди государств - Германия, Румыния и Польша.