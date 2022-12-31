Умер почетный Папа Римский Бенедикт XVI

Почетный Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни. Об этом в субботу сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С прискорбием сообщаем, что почетный Папа Бенедикт XVI умер", - говорится в заявлении Бруни. Со 2 января тело бывшего понтифика будет выставлено в соборе Святого Петра для прощания верующих.

Ранее стало известно, что состояние здоровья Бенедикта ухудшилось, а нынешний понтифик Франциск публично обратился с просьбой молиться за него и 28 декабря навестил предшественника в бывшем монастыре на территории Ватикана, где он поселился после своего исторического отречения в 2013 году. Здание было специально оборудовано под его нужды. Вместе с почетным Папой жил его верный личный секретарь, видный ватиканский сановник Георг Генсвайн и четыре монахини. Все они вместе с ушедшим несколько лет назад братом Бенедикта отцом Георгом изображены на последнем полотне, недавно представленном русской художницей, официальным портретистом Пап Римских Натальей Царьковой.

Ритуал похорон пока четко не определен, поскольку не было прецедента прощания с почетным Папой Римским. Но, как предполагает газета La Repubblica, заупокойную мессу может возглавить Франциск, прощание может продлиться несколько дней, а на похороны съедутся духовные лидеры и главы государств и правительств. По утверждению биографа Бенедикта немецкого журналиста Петера Зевальда, он оставил письменное завещание, в котором, в частности, указал желаемое место своего захоронения - изначальное место упокоя Иоанна Павла II в гроте под собором Святого Петра. После причисления к лику святых останки польского Папы были перенесены в верхнюю часть собора.