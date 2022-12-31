Иранцы Норвегии провели акцию у посольства Исламской республики
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Иранцы Норвегии провели акцию у посольства Исламской республики. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Акция прошла в поддержку женщин и протестов в Иране.

Представляем вашему вниманию данное видео: