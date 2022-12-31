https://news.day.az/world/1524762.html Иранцы Норвегии провели акцию у посольства Исламской республики - ВИДЕО
Иранцы Норвегии провели акцию у посольства Исламской республики - ВИДЕО
Иранцы Норвегии провели акцию у посольства Исламской республики.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Акция прошла в поддержку женщин и протестов в Иране.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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