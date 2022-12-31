Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, РФ и Сирии может состояться в январе

Встреча министров иностранных дел МИД Турции, России и Сирии может состояться во второй половине января.

Об этом сообщил в субботу глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам состоявшегося телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы предложили провести встречу во второй половине января. Она может состояться в Москве или в третьей стране", - приводит слова Чавушоглу телеканал ТRТ.

По словам турецкого министра, по итогам предстоящих переговоров может быть принято решение о проведении встречи на высшем уровне. "Переговорный процесс определит возможность встречи на более высоком уровне", - отметил Чавушоглу.