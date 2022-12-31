Объем ВВП Китая может превысить $17,4 трлн

Объем ВВП Китая в 2022 году, как ожидается, превысит 120 трлн юаней (примерно $17,4 трлн).

Об этом заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша страна (КНР) продолжает сохранять свой статус второй по величине экономики мира с устойчивым экономическим развитием, и ожидается, что годовой ВВП превысит 120 трлн юаней", - сказал Си Цзиньпин.

Он также отметил, что на фоне глобального продовольственного кризиса производство зерна в стране сохраняется на должном уровне.

"Мы закрепили достижения в борьбе с бедностью, всесторонне способствовали возрождению села, приняли ряд мер, таких как снижение налогов и сборов, чтобы облегчить трудности для предприятий, а также сосредоточились на решении насущных проблем и забот людей", - отметил Си Цзиньпин.