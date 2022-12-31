Автобус перевернулся и упал в овраг в штате Наярит на западе Мексики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета La Jornada.

В результате ДТП погибли по меньшей мере 15 человек, 24 пассажира получили травмы.

По ее данным, на борту транспортного средства находились 48 мексиканских туристов из штата Гуанахуато. Губернатор этого региона Диего Родригес выразил соболезнования в связи с гибелью людей и пообещал оказать всю необходимую помощь семьям жертв и пострадавшим.

Представители властей приступили к выяснению обстоятельств трагедии.

Согласно предварительным данным, причиной автокатастрофы стало нарушение скоростного режима.