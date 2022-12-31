В Венгрии заявили о моральном кризисе в Европарламенте

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга, комментируя коррупционный скандал в Европарламенте (ЕП), заявила, что законодательный орган Евросоюза переживает моральный кризис.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова передает Magyar Nemzet.

"Европейский парламент, который до сих пор использовал процедуры против институтов и государств-членов в качестве инструмента политического шантажа, теперь переживает моральный кризис", - указала она и отметила, что сейчас все больше людей считают, что этот орган страдает от дефицита демократии, "что также влечет за собой дефицит легитимности".

По словам Варги, ЕП отдалился от европейцев и их повседневных проблем. Она заметила, что в кризисных ситуациях, таких как миграция, пандемия COVID-19, вооруженные конфликты, Европарламент является скорее частью проблемы, чем ее решением.