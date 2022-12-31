Турция и Пакистан провели военно-морские учения

Военно-морские силы Пакистана и Турции провели двусторонние учения Turgutreis-VII в северной части Аравийского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Pakistan со ссылкой на представителя ВМС Пакистана.

Учения включали в себя различные военно-морские операции, в том числе защиту от асимметричных атак, учения по противовоздушной обороне и совместное скоординированное патрулирование.

По данным издания, основная цель учений заключалась в повышении профессиональных навыков и оперативной совместимости морских сил двух стран.

Со стороны Турции в маневрах участвовал противолодочный корвет TCG Burgazada класса Ada, вооруженный противокорабельными ракетами Harpoon и торпедами Mk.46.

Burgazada прибыл в пакистанский порт Карачи, где прошла церемония встречи с участием старших офицеров ВМС Пакистана и официальными лицами консульства Турции.

Во время пребывания в порту командир турецкого корабля посетил командующего пакистанским флотом и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества.