КНДР запустила баллистическую ракету в сторону японского моря

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Информация о дальности, высоте и скорости полета ракеты пока не приводится.

Военные полагают, что запуск может быть ответом Пхеньяна на проведенное накануне испытание Южной Кореей космической ракеты-носителя с твердотопливным двигателем.