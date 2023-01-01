https://news.day.az/world/1524832.html КНДР запустила баллистическую ракету в сторону японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону японского моря
КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.
Информация о дальности, высоте и скорости полета ракеты пока не приводится.
Военные полагают, что запуск может быть ответом Пхеньяна на проведенное накануне испытание Южной Кореей космической ракеты-носителя с твердотопливным двигателем.
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