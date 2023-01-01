Япония принимает председательство в G7

Япония принимает в 2023 году председательство в G7, во время которого, как заявлял премьер-министр Фумио Кисида, будет продвигать санкции против России и продолжение поддержки Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в качестве места проведения предстоящего в этом году саммита объединения была выбрана Хиросима, 6 августа 1945 ставшая первым в мире местом боевого применения ядерного оружия.

Тогда на город была сброшена американская атомная бомба, разрушившая город до основания и унесшая жизни десятков тысяч человек. Кисида, чей избирательный округ находится в этом городе, объяснил выбор тем, что встреча в таком месте станет сильным сигналом миру в пользу отказа от ядерного оружия.