Швеция стала председателем Совета ЕС

Швеция в воскресенье приняла на полгода обязанности государства - председателя Совета Европейского союза, которые перешли к ней от Чехии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, страна будет выполнять их до 30 июня включительно, когда передаст эстафету Испании. Королевство в третий раз будет председательствовать в сообществе.

Ранее она возглавляла Совет Евросоюза 1 января - 30 июня 2001 года и 1 июля - 31 декабря 2009 года.