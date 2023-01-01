https://news.day.az/world/1524835.html Швеция стала председателем Совета ЕС
Швеция стала председателем Совета ЕС
Швеция в воскресенье приняла на полгода обязанности государства - председателя Совета Европейского союза, которые перешли к ней от Чехии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, страна будет выполнять их до 30 июня включительно, когда передаст эстафету Испании. Королевство в третий раз будет председательствовать в сообществе.
Ранее она возглавляла Совет Евросоюза 1 января - 30 июня 2001 года и 1 июля - 31 декабря 2009 года.
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