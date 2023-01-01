Ким Чен Ын поручил создать новую межконтинентальную баллистическую ракету

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), позволяющую наносить ядерный контрудар, и наладить массовое производство тактического ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на агентство ЦТАК.

По его данным, лидер КНДР также заявил о создании новых реактивных систем залпового огня калибра 600 мм. По словам Ким Чен Ына, пусковые установки могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия, в зоне досягаемости которого будет вся территория Южной Кореи. Пхеньян также планирует в ближайшее время осуществить запуск спутника военного назначения.