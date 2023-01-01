В Великобритании заявили о наступлении "решающей эпохи в геополитике"

Война в Украине и наращивание оборонной мощи Китая возвещают о наступлении новой эпохи соперничества между крупными мировыми державами, пишет британский журнал The Economist.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, автор статьи указал на слова американского президента Джо Байдена, который считает, что грядущее десятилетие станет "решающим" в геополитике. Журналист отметил, что человечество подошло к эпохе, когда Россия и Китай будут всеми силами противостоять Вашингтону и стремиться разрушить старый мировой порядок. "Что если "безграничная" дружба между Россией и Китаем перерастет в реальный альянс?" - задался он вопросом.

Эксперт сообщил, что в то время, пока вес и влияние Америки в мировой экономике идут на спад, военный потенциал ее соперников увеличивается.