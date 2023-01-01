Клуб на воде затонул во время новогодних гуляний в Белграде

Клуб на воде Freestyler затонул во время новогодних гуляний в Белграде. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Nova.rs.

По информации издания, когда клуб начал тонуть, то всех посетителей оперативно эвакуировали. Большая часть гостей успели уйти через мостик. В результате инцидента пострадала одна девушка - она получила легкие травмы.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и врачи.