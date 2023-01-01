https://news.day.az/world/1524841.html Клуб на воде затонул во время новогодних гуляний в Белграде - ФОТО
Клуб на воде затонул во время новогодних гуляний в Белграде - ФОТО
Клуб на воде Freestyler затонул во время новогодних гуляний в Белграде. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Nova.rs.
По информации издания, когда клуб начал тонуть, то всех посетителей оперативно эвакуировали. Большая часть гостей успели уйти через мостик. В результате инцидента пострадала одна девушка - она получила легкие травмы.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские и врачи.
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