Ирландия вступила в ЕЭС ровно полвека назад

Полвека со дня вступления Ирландии в Евросоюз: первого января 1973 года премьер-министр страны Джек Линч подписал документ о вступлении в Европейское экономическое сообщество - организацию, ставшую предшественником современного ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В тот момент Ирландия была еще небогатой аграрной страной, но с тех пор - и во многом благодаря ЕС - превратилась в одно из самых обеспеченных государств в мире.

"Членство в ЕС вывело Ирландию из тени нашего ближайшего соседа Великобритании и позволило нам быть независимыми не только политически, но и экономически. Законы ЕС помогли модернизировать нашу экономику. Фонды ЕС были необходимы для модернизации инфраструктуры Ирландии, транспорта и других сфер", - считает бывший премьер-министр Ирландии Джон Братон.

Так с 1973 года ВВП Ирландии вырос с 3,5 миллиардов ирландских фунтов до 120 миллиардов евро, население увеличилось с трех до пяти миллионов человек, и если в 1973-м высшее образование получали чуть более 27 тысяч студентов, 50 лет спустя их стало уже 246 тысяч. В колледжах и университетах учились 63% жителей страны - это на 4% больше, чем средний показатель среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.

А десять лет назад Дублин перестал получать финансирование от Евросоюза и стал донором.

Тем не менее значимость агропромышленности и рыболовства для ирландской экономики снизилась, и не все работники этих секторов довольны членством в ЕС.

"Думаю, мы дали Евросоюзу гораздо больше, чем получили взамен. Я родился в Киллибегсе - это крупнейший рыболовный порт в Ирландии. Права на рыбную ловлю и рыболовные ресурсы, которые мы передали ЕС с момента вступления, затмевают всё, что мы получили от Евросоюза в виде сельскохозяйственных платежей, структурных фондов и чего-либо еще. Думаю, это разрушило нашу страну", - говорит депутат парламента Ирландии Томас Прингл.

"Ирландия присоединилась к Европейскому экономическому сообществу еще в 1973 году и сейчас считается образцовым государством ЕС. Тогда страна была достаточно бедной, а сейчас стала одной из самых богатых в развитом мире. Успех Ирландии - напоминание всем стремящимся в ЕС странам о том, что если их заявку одобрят и они будут разумно тратить брюссельские деньги, то тоже смогут добиться такого же процветания в ближайшие годы и десятилетия", - передает из Дублина корреспондент Euronews Кен Маррей.