В военных элитах Ирана зреет раскол

Среди иранской военной элиты зреет раскол из-за вопроса подавления протестов, которые длятся несколько месяцев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Недавние комментарии лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отражают продолжающиеся разногласия внутри режима, и особенно в КСИР, по поводу протестов, пишут аналитики проекта критических угроз.

Бригадный генерал Хамид Абазари заявил, что некоторые военачальники "выступили против ценностей, верховного лидера и режима", предполагая, что они спорят о том, как справиться с беспорядками.

Абазари также подверг критике должностных лиц, которые публично не осудили протесты. Бывший руководитель организации "Басидж" бригадный генерал Голам Хоссейн Гейб Парвар, который теперь отвечает за организацию и обучение элитных подразделений, специализирующихся на подавлении протестов, поддержал критику Абазари

Иранские СМИ назвали Абазари советником командующего КСИР генерал-майора Хоссейна Салами. 31 декабря отдел по связям с общественностью КСИР опубликовал заявление, в котором отвергает замечания Абазари и отрицает, что он является советником Салами.

В заявлении говорится, что Абазари выразил свое личное мнение, но не использовал достоверную информацию.

Замечания Абазари указывают на то, что разногласия в КСИР существуют между высокопоставленными офицерами. Абазари заявил, что командиры, которых он упомянул, участвовали в ирано-иракской войне в 1980-х годах и теперь являются генералами. Командирам этого поколения в настоящее время от 50 до 60 лет, и они, как правило, служат в высших эшелонах вооруженных сил.