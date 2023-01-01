Босфор закрылся для судов

Пролив Босфор закрыт для судоходства в обоих направлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении управления береговой охраны Турции.

Согласно информации, движение судов закрылось с 06:46 по местному времени. В управлении сообщили, в некоторых частях пролива наблюдается густой туман.