https://news.day.az/world/1524848.html Босфор закрылся для судов
Босфор закрылся для судов
Пролив Босфор закрыт для судоходства в обоих направлениях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении управления береговой охраны Турции.
Согласно информации, движение судов закрылось с 06:46 по местному времени. В управлении сообщили, в некоторых частях пролива наблюдается густой туман.
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