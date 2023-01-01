https://news.day.az/world/1524851.html Катастрофическое наводнение накрыло Филиппины - ВИДЕО
Катастрофическое наводнение накрыло Филиппины - ВИДЕО
Катастрофическое наводнение накрыло Филиппины.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Проливные дожди затопили деревни, города и дороги, вынудив более 50 000 человек покинуть свои дома. Уже известно о 44 погибших, еще 28 человек числятся пропавшими без вести.
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