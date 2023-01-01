https://news.day.az/world/1524863.html Как Новый год встретили жители мировых столиц - ФОТО - ВИДЕО
Как Новый год встретили жители мировых столиц - ФОТО - ВИДЕО
Новый 2023-й год отметили столицы всего мира, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
США
С музыкой и фейерверками встретили его на улицах жители Нью-Йорка.
Германия
По традиции, раскатами салюта и петардами встречали 1 января жители Берлина.
Испания
Огнями сияла испанская столица Мадрид
Великобритания
Лондонский символ Биг-Бэн отсчитал последние секунды уходящего года.
ОАЭ
Праздник с размахом пришёл и в Дубай, крупнейший город О.А.Э.
Пакистан
В весёлой атмосфере отметили новый год и жители крупнейшего города Пакистана - Карачи.
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