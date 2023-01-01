Как Новый год встретили жители мировых столиц

Новый 2023-й год отметили столицы всего мира, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

США

С музыкой и фейерверками встретили его на улицах жители Нью-Йорка.

Германия

По традиции, раскатами салюта и петардами встречали 1 января жители Берлина.

Испания

Огнями сияла испанская столица Мадрид

Великобритания

Лондонский символ Биг-Бэн отсчитал последние секунды уходящего года.

ОАЭ

Праздник с размахом пришёл и в Дубай, крупнейший город О.А.Э.

Пакистан

В весёлой атмосфере отметили новый год и жители крупнейшего города Пакистана - Карачи.