Эрдоган о поставках по "зерновому коридору" с Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл данные об объемах поставок агропродукции по "зерновому коридору" с Украины.

Как передает Day.Az, cоответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.

"Благодаря коридору, который мы открыли, более 16 миллионов тонн зерна и зернопродуктов были вывезены из портов Украины и достигли всего мира", - написал глава государства.