https://news.day.az/world/1524877.html Эрдоган о поставках по "зерновому коридору" с Украины
Эрдоган о поставках по "зерновому коридору" с Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл данные об объемах поставок агропродукции по "зерновому коридору" с Украины.
Как передает Day.Az, cоответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.
"Благодаря коридору, который мы открыли, более 16 миллионов тонн зерна и зернопродуктов были вывезены из портов Украины и достигли всего мира", - написал глава государства.
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